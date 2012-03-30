Маша Фокина сломала ногу, а ей поставили неправильный диагноз

Украинская певица – Маша Фокина – поскользнулась, упала и сломала две кости ступни. В клинике, куда отвезли девушку друзья, сказали: "У Маши растянуты связки голеностопа". Певице наложили повязку, сделали обезболивающий укол и отпустили домой – сообщают журналисты ТСН.

Боль не проходила, поэтому через несколько дней Маша Фокина обратилась к знакомому профессору-травматологу. Диагноз был неутешителен: перелом двух костей стопы с осложнениями, потому что гипс вовремя не наложили. Знаменитость собирает документы и готовится подавать в суд на врача, который поставил ей неправильный диагноз.

Звезда жалуется: "Выходит так, что вместо четырех недель пребывания в гипсе, теперь мне нужно ходить на костылях еще две недели и плюс полтора месяца... Это меня полностью выбивает из жизни. Моя семья в шоке, и мы собираемся подавать в суд. Как могло вообще такое случиться?! Ведь меня осматривали врачи одной из лучших клиник в Украине".