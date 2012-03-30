Гайтана в День рождения угощалась сосисками и пивом!

Самая солнечная отечественная певица Гайтана отпраздновала день рождения в Швейцарии. Звезда прогуливалась по историческим местам Цюриха в одном платье, поскольку погода радовала удивительным теплом. Разыгравшийся аппетит девушка утолила местным блюдом:

— Мне удалось попробовать вкуснейшую швейцарскую сосиску с пивом. Я уже давным-давно такого не делала, поэтому получила массу удовольствия. Потом я отправилась на прогулку на пароходе. Вечером друзья угощали меня настоящим швейцарским фондю с различными разновидностями сыров. Мне безумно понравился вкус трюфельного сыра. После этого мы все вместе поехали в ночной клуб, где я от души потанцевала, — рассказала Гайтана.

В подарок от друзей певица получила эксклюзивную фондюшницу. — Я уже научилась готовить швейцарское блюдо, поэтому буду удивлять киевских друзей кулинарной новинкой.

Любимый мужчина и продюсер Эдуард Клим подарил Гайтане шикарное ювелирное украшение. И вскоре мы непременно увидим его на певице. — Жаль, конечно, что в этот день рядом не было всех моих близких людей. Но я очень счастлива встрече со своими европейскими друзьями, которые специально собрались, чтобы поздравить меня. Мы прекрасно провели время. Этот праздник получился очень оригинальным и насыщенным. Я отдохнула душой и насытилась вдохновением, — поделилась Гайтана.

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