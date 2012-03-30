От певицы Азизы скривают дату свадьбы

Певица Азиза даже не предполагает на какой день назначена ее свадьба с Александром Бродолиным. А все потому, что будущий супруг готовит звезде сюрприз.

Еще летом 2011 года стало известно, что певица Азиза наконец встретила мужчину, с которым впервые идет под венец. Уже 2 года, как на руке певицы надето кольцо, которое ей подарил возлюбленный Александр Бродолин на помолвку.

Азиза в свои 47 лет в первый раз выходит замуж. Гулять звезда планировала с размахом сразу в двух российских столицах – Москве и Санкт-Петербурге. "Я и сама не знаю, когда точно у нас свадьба! – удивила журналистов Московского комсомольца Азиза. – Саша там что-то такое интересное втайне от меня готовит и мне не говорит, чтобы сюрприз был. Но после своего дня рождения, 10 апреля, думаю, что буду уже точно знать дату!" Правда, звезда тут же оговорилась, что скорее всего свадьба и венчание состоятся в конце апреля.