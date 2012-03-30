Брэдли Купер и Зои Салдана расстались

Актеры Брэдли Купер и Зои Салдана, которые встречались около трех месяцев, были очень красивой парой. Однако, если верить журналу US Weekly, они больше не вместе.

Казалось, что отношения между 37-летним Брэдли и 33-летней Зои становятся серьезными - незадолго до разрыва актер познакомил подругу со своей матерью Глорией. Но теперь приятели актрисы уверяют, что красавчик Купер никогда не был мужчиной ее мечты и сейчас она не слишком расстраивается.

"Ни с ее, ни с его стороны не было серьезных чувств", - говорят знакомые пары.

Звезда "Аватара" начала встречаться с Брэдли вскоре после разрыва с женихом Китом Бриттоном. Зои и Кит были вместе целых десять лет. Вероятно, актрисе просто хотелось отвлечься — и Брэдли, признанный одним из самых сексуальных мужчин планеты, был не самым плохим вариантом.

Зои познакомилась с Купером на съемках триллера "Слова", который рассказывает историю сценариста-плагиатора. В этом фильме актеры сыграли влюбленную пару — и как это часто бывает, "экранная" влюбленность постепенно превратилась в настоящую. Впрочем, подобные отношения редко оказываются прочными — не всем везет так, как Брэду Питту и Анджелине Джоли.

Напомним, что ранее Купер, известный по фильмам "Мальчишник в Вегасе" и "Области тьмы", встречался с Рене Зеллвегер и, по слухам, с Дженнифер Лопес. Казалось бы, в актера влюбляются самые прекрасные женщины мира — но он вовсе не считает себя сердцеедом.

"Я люблю женщин, но я вовсе не казанова. Это не про меня", - заявил он в одном из интервью.