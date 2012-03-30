Муж Гурченко не может поставить памятник жене

30 марта — ровно год, как от нас ушла Людмила Гурченко. А на могиле актрисы до сих пор нет ни памятника, ни обычного креста.

Чтобы установить памятник на Новодевичьем кладбище, Сергей Сенин открыл счет в банке и организовал выставку, экспонатами которой стали личные вещи артистки. Однако памятник так до сих пор и не готов, да и выставка внезапно съехала из галереи, в которой размещалась.

Ситуация вокруг закрытия выставки, деньги от которой должны были пойти на создание памятника, до сих пор остается непонятной. Владельцы галереи сказали, что экспозицию перестали посещать зрители. Вдовец Гурченко назвал более скандальные причины: по его словам, галерея начала торговать сувенирной продукцией с фотографиями актрисы, и это оскорбляло ее память. Как бы там ни было, а нашумевшая выставка была вынуждена стремительно переехать и теперь откроется в измененном виде в Музее Москвы.

Правда, переезд экспозиции никак не повлиял на то, что памятник Гурченко до сих пор не создан. Открытию монумента помешали другие причины. Художники Юрий Хоровский и Юрий Шабельников задумали масштабную скульптурную композицию из черного гранита и белого мрамора. По их словам, памятник будет запоминающимся, так как ничего подобного на Новодевичьем кладбище нет. Однако мрамор, привезенный из Италии, не подошел по размеру, а гранит, который везли из Зимбабве, "застрял" где-то в пути, пишет vokrug.tv.

Поклонницы Людмилы Гурченко ежедневно приносят на могилу актрисы охапки живых цветов, стихи, мягкие игрушки, фрукты.

"Мы стараемся поддерживать здесь чистоту, — рассказала почитательница таланта Людмилы Марковны, которая часто приходит на могилу Гурченко. — Обязательно каждый день зажигаем свечи, чтобы не гасли, следим за порядком. Я ее очень любила… И смотрите — ее могилка тут самая красивая и ухоженная! К ней ходят больше, чем к кому-либо. Только вот памятника еще нет, но эти вопросы к Сергею Михайловичу и Марии Борисовне". дмила гурченко наследство семья умерла смерть

"Сергей приходит на могилку несколько раз в неделю, — поделился с изданием "Твой день" охранник кладбища Алексей. — Часто с цветами, а потом подолгу стоит и плачет над могилой".