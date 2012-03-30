Aerosmith выпускают новый альбом

Напомним, что в 2001 году Aerosmith выпустили последний оригинальный альбом – он получил название Just Push Play. А теперь 64-летний Стив Тайлер и компания решили тряхнуть стариной: музыканты записывают новые песни и готовятся к Global Warming Tour, который стартует 16 июля в Миннеаполисе. Выход нового альбома запланирован на середину лета.

По словам Джоуи Крамера – барабанщика Aerosmith, свежий материал будет разительно отличаться от того, что группа делала ранее. Если классические хиты Aerosmith записывались практически в том варианте, в котором их придумывал автор, то новые треки являются результатом коллективной работы в студии. Ну, а пока музыканты заканчивают сводить последние песни, предлагаем насладиться классическими хитами Aerosmith в концертном исполнении.