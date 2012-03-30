Влад Топалов заплатит за сорванный спектакль

26-летний российский певец – Влад Топалов – решил испытать свой талант на подмостках театра, но уже успел сорвать постановку.

Влад Топалов не приехал на представление, заявив за полчаса до его начала, что отравился. Сотрудники театра предложили Топалову вызвать врача, который бы оказал музыканту помощь и засвидетельствовал факт болезни. На что Влад, по словам продюсеров театрального центра, ответил, что его в Москве уже нет, и он вместе с друзьями уехал на дачу.



Теперь артисту грозит выплата неустойки в размере около одного миллиона рублей (около 33 тысяч долларов).

Напомним, 26-летний певец за последнее время изменился: здоровый цвет лица куда-то исчез, а вмести с ним и килограммы, которые никогда не были лишними для стройного парня.