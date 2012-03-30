Тамати выгнали со сцены из-за Пенкина

Выступление рэпера Тимати и оперной певицы Натальи Шелепницкой закончилось на украинском телевидении скандалом.



— Вы не подготовились. Такое ощущение, что вы пять минут назад собрались, — заявил член жюри конкурса «Звезды в опере» Сергей Пенкин. — Мы готовились по... телефону, — призналась Наталья.



— А я считаю, что номер был оху...ный! — выдал Тимати.



— Это оскорбление меня и всех, кто здесь находится! Либо он, либо я! — разгневался еще один член жюри композитор Алексей Рыбников. И в знак протеста вместе с Пенкиным покинул зал. В итоге Тимати из телешоу выгнали.



— Пусть на сцене будет поменьше певцов, зато они будут настоящими, — сказал после этого Пенкин. — Я не терплю на сцене безголосых!