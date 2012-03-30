Джесика Симпсон решилась на свадьбу на 9-ом месяце беременности

Певица решилась на этот шаг, даже несмотря на то, что до родов остались считанные дни. Правда пока это было не ее собственное торжество, а свадьба близкой подруги Лорен Зельман, которую Джессика, не смотря на внушительный срок беременности, не могла пропустить. Причем приглашена певица была не в качестве рядовой гостьи, а в роли... подружки невесты. Как такое пропустишь?! Причем, как выяснилось впоследствии, так думала, не только Джессика, но и все приглашенные на свадьбу персоны.

Как только девушка в сопровождении своего жениха Эрика Джонсона появилась на церемонии, все внимание переключилось с жениха и невесты на нее. И дело тут вовсе не в ее звездном статусе, а в огромном животе певицы, более чем красноречиво говорящем о том, что девушка станет мамой со дня на день.

Джессика, тем не менее, стоически выдержала не только церемонию, но и вечеринку, устроенную по этому случаю. Хотя, как заметили гости, певицу мучает частая отдышка, и она практически не может передвигаться без посторонней помощи. К счастью рядом с Джессикой все время был не только любящий гражданский супруг, но и младшая сестра Эшли, которая также присутствовала на торжестве в качестве подружки невесты.