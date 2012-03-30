Солист группы «На-На» готовится стать отцом

Солист группы «На-На» Владимир Левкин, недавно официально зарегистрировавший четвертый брак, готовится стать отцом.

Как узнали «Папарацци», 44-летний музыкант и его 30-летняя супруга Марина посетили одну из столичных клиник на Дмитровском шоссе. Ожидая приема врача в коридоре, пара заметно нервничала, а Владимир трепетно держал любимую за руку.

Пока не понятно, консультировалась ли Марина с врачом, уже находясь на раннем сроке, или супруги только готовятся к зачатию. Ведь эта клиника известна не только ведением беременности, но и проведением экстракорпорального оплодотворения