Первые фото дочери Кристины Орбакайте

Фотографию своей новорожденной малышки, которую было решено назвать Клавдия, певица Кристина Орбакайте опубликовала на личной страничке в соцсети. "Счастливый папа Клавдии Земцовой! Вес 3739 г, рост 56 см", - именно так подписала свой снимок Кристина Орбакайте.





Напомним, что 30 марта в Майами певица родила дочь. Ранее в СМИ появлялась информация, что звезда ждет третьего мальчика, но информация оказалась ложной: Кристина родила девочку, о чем мечтала и она, и ее супруг, бизнесмен Михаил Земцов.



У Кристины также есть двое сыновей от предыдущих браков: 20-летний Никита (от Владимира Преснякова) и 13-летний Дени (от Руслана Байсарова).