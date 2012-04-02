Виктор Логинов попал аварию

Российский актер – Виктор Логинов – вынужден был сдать свой автомобиль в ремонт. Машину звезде ситкома Счастливы вместе разбил неизвестный.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 марта, на севере Москвы. 37-летний актер на своем джипе Toyota Land Cruiser припарковал машину и ушел по своим делам. Вернувшись обратно Логинов обнаружил, что его машина пострадала. Виновник ДТП скрылся с места аварии.

Как сообщили в ГИБДД, у автомобиля смято заднее крыло, разбиты фара и стекло. Сам Логинов от комментариев по поводу случившегося отказался.