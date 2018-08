Последний альбом Мадонны MDNA, только войдя в британские музыкальные чарты, сразу занял первую строчку, став 12-й пластинкой певицы, добравшейся до топа хит-парадов.

Таким образом, как сообщают местные СМИ, Мадонна стала самым успешным сольным исполнителем в истории британских чартов, опередив короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, чьи альбомы попадали на вершину хит-парадов Соединенного Королевства 11 раз.

Пластинка в целом оказалась успешнее сингла Мадонны Give Me All Your Luvin', который вошел в чарты в феврале, попав только на 37-е место.