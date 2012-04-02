Экс-солистка группы «Ранетки» будет рожать в России

Дочка певицы Анны Рудневой и исполнителя роли Дениса Шаталова из сериала «Моя прекрасная няня» Павла Сердюка появится на свет в одной из элитных клиник столицы. К выбору медучреждения, где состоится одно из главных событий в их жизни, молодожены подошли основательно. Паша и Аня решили не делать упор на имя клиники - искали хороших специалистов.

- Самое главное - врачи, их отношение и квалификация, - поделилась с Life Showbiz звезда. - Доктора мне посоветовали знакомые. А теперь я рассказываю про своего врача близким - вот такое сарафанное радио.

Покинув группу «Ранетки», Аня решила максимально отгородить свою личную жизнь от любопытных взоров окружающих, поэтому свадьбу молодые сыграли тайно. Церемония состоялась в январе - в списках приглашенных значились лишь самые близкие друзья и родственники. - Многие начали говорить, мол, мы собираемся обручиться лишь из-за того, что я нахожусь в положении, - рассказала Life Showbiz Аня. - Но любимый позвал меня в ЗАГС почти год назад. Мы просто хотели пожениться именно в 2012 году.