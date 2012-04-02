Алла Пугачева набила тату с инициалами Галкина

Алла Пугачева, в конце прошлого года узаконившая свои отношения с телеведущим и пародистом Максимом Галиным, захотела лишний раз продемонстрировать молодому супругу свою любовь. Певица решилась на очень романтичный поступок: по примеру многих артистов (в большей степени, впрочем, зарубежных) Алла Борисовна сделала себе тату. Теперь на левом плече Пугачевой красуются две буквы – инициалы шоумена «МГ».

Что интересно, татуировку на тело звезды наносил тот же мастер, что и набивает рисунки рэперу Тимати. Кстати, не случайно Алла Борисовна сделала наколку именно сейчас. Во-первых, так ей захотелось порадовать Максима к трехмесячной дате регистрации их брака. А, во-вторых, тем самым Пугачева сделала подарок и себе любимой: 8 апреля – день ее именин.