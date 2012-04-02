Порнозвезда Елена Беркова вернула девственность

В СМИ появилась информация, что Елене Берковой захотелось разнообразия в жизни – именно поэтому звезда порно решилась на такой отчаянный шаг. Беркова, у которой есть ребенок, давно потеряла девственность, но, по слухам, она скучала за ощущениями, которые помнит с молодости. Страх первой близости и дрожь от прикосновений партнера – этого не хватало звезде порно.

Восстановление девственности – обычная процедура на сегодняшний день, которая не требует серьезного оперативного вмешательства, поэтому на нее Лена решилась легко. Стоит восстановление девственности около $500. Звезду, которая недавно снялась в фильме о Пугачевой, эта сумма не бьет по карману.

Напомним, что у Елены Берковой очень скандальная репутация. Девушка ранее снималась в порно, а также являлась ведущей собственного эротического канала Беркова ТВ.