Валерий Меладзе отсудил у журналистов больше 400 тыс.рублей

Российский певец Валерий Меладзе отсудил в общей сложности чуть более 400 тысяч рублей по четырем искам о защите чести и достоинства к средствам массовой информации. Об этом сообщает «Gloria Mundi» со ссылкой на агентство РАПСИ/rapsinews.ru и пресс-службы Басманного и Савеловского судов Москвы.

Все четыре гражданских дела касались публикаций о том, что певец якобы бросил супругу ради солистки ВИАгры Альбины Джанабаевой. Также истец настаивал на денежной компенсации за использование без его согласия двух фотографий. «Меладзе требовал взыскать с журнала «Папарацци» за вмешательство в его частную жизнь по двум искам восемь миллионов рублей. Его исковые требования удовлетворены судом частично: суд обязал журнал выплатить истцу компенсацию в 50 и 75 тысяч рублей», - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Коротова.

Аналогичные претензии Меладзе рассматривал и Савеловский суд столицы, но ответчиками по делам выступал учредитель журнала «Звезды и советы» - ООО «Браун СНГ». «Поводом для судебных разбирательств послужили статьи журнала под анонсом «Валерий Меладзе запутался в любовном треугольнике и запил» и заголовком «Всех своих женщин променял на водку», а также «Валерий Меладзе. Несчастьям не видно конца», «Сначала потерял любовь, потом - здоровье, а теперь - деньги!». Певец настаивал на компенсации в десять миллионов рублей, но суд взыскал в его пользу 300 тысяч рублей», - сообщил агентству РАПСИ/rapsinews.ru пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Владимир Тарасов.

Кроме того, по его словам, суд 20 апреля рассмотрит еще один иск Меладзе к ОАО «Ньюс медиа рус» о компенсации в пять миллионов рублей за распространение аналогичной информации. Процесс по ходатайству представителя истца будет проходить в закрытом режиме, уточнил пресс-секретарь.