Наташа Королева колет ботокс

Российская певица Наташа Королева призналась, что колет ботокс, пишет ТСН.

"Мне же 38 лет! Глупо говорить, что я этого не делаю, - заявила певица. - Куда же без инъекций красоты? В этом нет ничего страшного!".

А вот пластических операций Королева, по ее словам, пока не делала. "У меня нет пластических операций. Грудь своя, нос свой... Если придет время - тогда подумаю. Но я не уверена, что до этого дойдет. Моей маме 65 лет, и у нее такая харизматичность и внутренняя сексуальность, что никто не обращает внимания на ее морщины!", - убеждена 38-летняя певица.

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