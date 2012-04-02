У Робби Уильямса будет ребенок

Робби Уильямс поделился радостной новостью. Его любимая супруга Айда Филд готовится подарить ему первенца.

"Друзья, я хочу открыть вам большой секрет, – написал 38-летний певец в свойственной ему иронической манере на своем официальном сайте. – Я и Айда в этом году станем мамой и папой!". "Оказывается, что так бывает, если заниматься любовью!" – написал певец.

"Мы смотрели снимок УЗИ и плакали, – продолжает делиться радостными новостями будущий отец. – Больше не можем смотреть рекламу с новорожденными, на глаза тут же наворачиваются слезы! Я уже люблю это крошечное создание, которое растет в животе у мамы, и дождаться не могу, когда стану отцом! Пишу это со слезами на глазах. С любовью, Роберто, мама и маленький живот".