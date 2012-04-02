Хиллари Дафф показалась впервые после родов

20 марта актриса Хиллари Дафф родила сына, которого назвала Лука Круз За время беременности актриса набрала порядочное количество килограммов, поскольку решила не отказывать себе во вкусной еде и сладостях. Сейчас же Хилари намерена вернуть себе прежнюю форму. Актриса уже записалась в спортзал, посетила салон красоты и мастера по маникюру. Однако и без этого можно отметить, что 24-летняя Хилари – настоящая красотка.

"Спасибо всем за ваши поздравления. Ваше внимания здорово поднимает мне настроение. Я чувствую себя очень хорошо! Надеюсь, что у каждого в жизни будут такие моменты счастья, какие я регулярно испытываю в последнее время", – написала Хилари Дафф в своем Twitter.