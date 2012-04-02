Певица Глюкоза крестила младшую дочь

На днях певица Глюкоза, полгода назад родившая второго ребенка, отправилась со всей семьей в Санкт-Петербург, чтобы крестить свою дочь Веру.

Перед крестинами младшей дочери Глюкозе пришлось всерьез понервничать. За день до вылета в Питер у полугодовалой Верыи температура поднялась до 38 градусов.

Наталья в панике позвонила семейному педиатру: "Что делать? Все отменять?" Доктор ее успокоил: "Ни в коем случае. Это же великое таинство! Не бойтесь, все будет хорошо, вот увидите. Ребенок обязательно выздоровеет".