Певица Глюкоза крестила младшую дочь

На днях певица Глюкоза, полгода назад родившая второго ребенка, отправилась со всей семьей в Санкт-Петербург, чтобы крестить свою дочь Веру.
Перед крестинами младшей дочери Глюкозе пришлось всерьез понервничать. За день до вылета в Питер у полугодовалой Верыи температура поднялась до 38 градусов.
Наталья в панике позвонила семейному педиатру: "Что делать? Все отменять?" Доктор ее успокоил: "Ни в коем случае. Это же великое таинство! Не бойтесь, все будет хорошо, вот увидите. Ребенок обязательно выздоровеет".
Врач как в воду глядел: в день крестин Вера уже была абсолютно здоровой и веселой. В Санкт-Петербург выезжали большой компанией: родители Наташи, ее старшая сестра Саша, несколько ближайших друзей семьи. Так получилось, что в аэропорт Наталья и ее супруг ехали с работы, а детей — двенадцатилетнего Сашу (сына Чистякова от первого брака), Лиду и Веру — с их багажом туда привезли няни. И уже на месте выяснилось, что они забыли дома паспорта девочек.