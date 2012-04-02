Виктория Боня уже путешествует с малышкой

Известная телеведущая уже вовсю путешествует с новорожденной дочерью Анджелиной.

Виктория Боня в своем Твиттере выложила фотографии дочери Анджелины, которую родила две недели назад. Как известно, рожала Боня в Ницце, а сфотографировала малышку в Марселе, куда ездила в Российское посольство.

Правда, лица крохи на снимке не видно, поэтому друзья Виктории делают комплименты пока только ей - мол, телеведущая выглядит прекрасно. Хотя сама Боня своими формами пока не очень довольна. "Скинула 10 кг, еще 7 хочу сбросить, и будет 53 кг. Мне очень нравится, когда я совсем худенькая. 53 будет как раз!", - в свою очередь ответила Боня.