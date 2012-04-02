Чат в «Главреде» с певцом Александром Кривошапко

4 апреля, в 14.00, на сайте «Главред» состоится чат с певцом, финалистом проекта «Х-Фактор» Александром Кривошапко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем «Главреда», узнать о том, как проходит подготовка артиста к выступлению на «Новой волне», имеют ли под собой основания слухи о беременности его жены Татьяны Денисовой, кроме того вы также можете задать ему другие интересующие вас вопросы, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.