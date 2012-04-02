Дмитрий Харатьян рассказал, как красит волосы

50-летний любимец публики Дмитрий Харатьян не скрывает, что, как артист, очень заинтересован в том, чтобы максимально продлить молодость.

– Отвечаю согласием на все, что мне предлагают сделать в салонах красоты, и никогда ни от каких процедур не отказываюсь, – признался актер в "Світському житті".

Но вот в том, что приходится закрашивать седину в белый, Дмитрий не признался: – На самом деле ничего не закрашиваю – мои волосы периодически выгорают. Только иногда приходится их тонировать, если слишком большая разница выгоревшего и невыгоревшего.

Харатьян рассказал, чему обязан моложавым видом: – Я просто сохранился: спасибо либо жизни как таковой, либо позднему развитию. В этом году Дмитрий получил в Украине премию "Человека года" за духовное влияние на зрителей, чем был порядочно удивлен: – То, что я здесь часто появляюсь, еще не причина меня так награждать…