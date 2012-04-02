Алена Водонаева чуть не утонула

На днях на ее страничке в интернете появилась тревожная новость о том, как огромная волна едва не унесла светскую львицу в открытый океан.

Алена Водонаева заявила: "Сфотографировалась называется. Коленки болят. Волны четыре балла. Только встала, а меня резко сбила с ног огромная волна! Сбила резко, подбросив сначала вверх. Через секунду я упала вниз прямо на колени, затем лицом со всей дури об песок. Сверху меня накрыло волной. Торчала одна задница".

Все могло закончиться намного хуже, если бы знакомый не помог Алене выбраться на твердый берег. Кстати, спас Водонаеву московский бизнесмен Арсений Шаров, который, по мнению СМИ, он утешает в своих объятиях знойную красотку после ее развода.