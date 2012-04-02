Певица Алеша покрасилась в черный?!

Украинская певица Alyosha, участница конкурса Евровидение 2010, решила кардинально сменить имидж.

"Новая я!" – именно так подписала свой фотоснимок в Сети певица Alyosha, который продемонстрировал перемены в ее внешности. Так, длиноволосая блондинка превратилась в брюнетку с короткой стрижкой и челкой.

Такие перемены в имидже были вызваны тем, что певица решила сменить амплуа и отказаться от попсы. Отныне Alyosha намерена петь более тяжелую музыку. "Темный цвет волос будет лучше соответствовать моему новому музыкальному стилю", – прокомментировала Alyosha.