АУКЦИОН ПАСХАЛЬНЫХ ПОДАРКОВ ОТ УКРАИНСКИХ ЗВЕЗД!

6 апреля в отеле «Премьер Палаc» звезды украинского шоу-бизнеса продадут детские роботы на благотворительном аукционе Пасхальных подарков.

19:00, отель Премьер Палаc (Бульвар Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29)

Накануне Пасхи, Международная общественная организация «Мечте навстречу» при поддержке «Премьер Отелей» и звезд украинской эстрады организовывает благотворительный аукционе Пасхальных подарков.

Лотами аукциона станут удивительные пасхальные сувениры, изготовленные воспитанниками детских домов и школ-интернатов Украины. А презентовать работы будут звезды украинского шоу-бизнеса и известные деятели культуры и искусства: Даша Малахова, Тимофей Нагорный, Андрис Капиньш, Николай Кобзов, Мика Ньютон, Наталья Валевская, Рената Штифель, Ольга Юнакова, группа «Пара Нормальных», Godo, Анна Клюшниченко и другие.

Работы были собраны в рамках Всеукраинского фестиваля детского творчества «Мечте навстречу», который помогает детям, лишенным родительской опеки, раскрыть свои таланты и реализовать свой потенциал.

Звезды, участвующие в мероприятия за годы существования фестиваля стали для детей настоящими крестными и согласились не только презентовать детские работы, но и подготовили собственные специальные лоты для благотворительного аукциона. Вырученные средства будут переданы авторам работ и станут для детей стимулом для самореализации.

В программе вечера:

• звездные презентации и аукцион детских работ

• выступление детского вокального коллектива «Элегия»

• ярмарка пасхальных подарочных наборов

• праздничный концерт от Мики Ньютон и Ренаты Штифель

• фуршет и много сюрпризов

Ведущая вечера - Ольга Юнакова