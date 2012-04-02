Александр Песков обиделся на Галкина

Артист Александр Песков обижен на своего коллегу Максима Галкина. Когда-то два пародиста делили одну сцену, и тогда еще молодой и мало кому известный артист прислушивался к советам старшего, более опытного коллеги. А теперь Галкин с Песковым, по словам последнего, даже не здоровается. "Зазвездился, зазнался наш юморист, — говорит Александр Валерьянович. — Так

бывает со многими артистами. Как становятся звездами, напрочь забывают, кто им помогал в начале пути. Задирают нос, считают себя великими. Вот такой у нас шоу-бизнес!"Песков с грустью вспоминает те времена, когда муж Аллы Пугачевой был совсем другим. "Бывало, прибегал ко мне перед концертом и просил, чтобы я ему галстук помог завязать, — рассказывает Александр. — Говорил: "Саша, помоги, пожалуйста". А сейчас... Эх... Корона выросла! "Но скандалить из-за этого Песков не хочет. "Кому нужна эта грязь? — вздыхает Александр. — Я говорю все, как есть в жизни. Но это проблемы Галкина. Пусть воспитывается мальчик! Нормально все".