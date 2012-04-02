Лобода устроит грандиозное празднование Дня рождения дочери

9 апреля исполнится годик дочке Светланы Лободы. Украинская певица решила закатить настоящий праздник.

Об этом звезда рассказала в программе Світське життя: "В нашей семье есть традиция все дни рождения праздновать очень громко. Так как это первый день рождения, мы с мамой составили список гостей, вышло около 70 человек", – призналась Светлана Лобода.

"У нас слишком большая семья. В семье очень много разных животных. Поэтому будут люди и животные – все вместе", – пояснила мама будущей именинницы. По словам Светланы, когда дочь видит ее по телевизору, она улыбается и пританцовывает. "Это, наверное, от папы", – с улыбкой сказала Лобода.