Наталья Орейро после родов сильно поправилась

34-летняя уругвайская актриса Наталия Орейро на днях впервые после рождения малыша вышла в свет. После родов она совсем потеряла форму.

Через два месяца после родов актриса появилась на презентации мини-сериала Линч, в котором она сыграла одну из главных ролей. "Мне немного трудно находиться здесь, ведь я совсем недавно родила. Расставаясь со своим малышом даже на небольшое время, постоянно думаю о нем. Я постепенно осваиваю новую для себя роль – быть матерью. Это нелегко, но безумно интересно и увлекательно", – поделилась эмоциями с журналистами Наталья Орейро.

Актриса пообещала, что станет мамой-кенгуру и постарается как можно быстрее вернуться к своей работе.