В Беверли-Хиллз продали вещи Чарли Чаплина

В Беверли-Хиллз завершились двухдневные торги "Легенды Голливуда", устроенные аукционным домом Julien's Auctions. Центральными лотами второго дня аукциона стали вещи, принадлежавшие Чарли Чаплину - его знаменитая шляпа-котелок, а также бамбуковая трость. Котелок Чаплина был продан за 58 тысяч долларов, а трость обошлась неизвестному покупателю в 42 тысячи долларов. Помимо вещей Чаплина в ходе второго дня торгов были проданы и многие другие вещи и предметы, в том числе, например, френч для верховой езды, в котором Кларк Гейбл снимался в картине "Унесенные ветром" (лот ушел с молотка за 57 тысяч 600 долларов). Торги "легенды Голливуда" стартовали 31 марта, когда завершилась открытая для всех желающих выставка лотов. В первый день торгов среди прочего было продано шифоновое платье принцессы Дианы, которое она надевала в 1992 году. Наряд, изготовленный модельером Кэтрин Уокер, продали за 108 тысяч долларов при эстимейте 80-100 тысяч.