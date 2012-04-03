Олег Скрыпка: Я осторожно отношусь к шуткам

Первого апреля в Голосе страны шутили над тренерами, участниками и зрителями.

Открывал этот эфир тренер проекта 1+1 Олег Скрипка – с шуточной песней-переделкой Калихфорния. Кстати, Александр Пономарев, который сперва думал спеть дуэтом с Олегом, не смог этого сделать от смеха.

Но, как оказалось, сам Скрипка шутить не любит: "С родными я шучу. Уважаю людей с шикарным чувством юмора, но иногда он бывает тяжелым. Этого точно ненавижу. Когда шутки глупые – это печально. Лучше тогда вообще не шутить. Тем более, первого апреля часто бывает грустные шутки. Я осторожно к этому отношусь".