Суд отменил развод Ильи Резника

Популярный поэт-песенник Илья Резник снова оказался женат на своей бывшей супруге Мунире Резник. Мещанский суд столицы отменил решение о расторжении их брака. Пара рассталась десять лет назад. Резник оформлял развод и считал себя холостым, но, как выяснилось, сильно ошибался. Накануне решение о признании расторжения брака недействительным вынес суд, куда обратилась его бывшая жена, узбекская танцовщица и балетмейстер Мунира Аргумбаева. Гражданка России и США Мунира Резник собиралась не только оспорить решение о расторжении брака, но и подать на раздел имущества со своим знаменитым экс-супругом. В своем заявлении истица указывает, что проживает в Америке и о заседании по разводу с Ильей Резником не была извещена. Сейчас она хочет воспользоваться своим правом и отменить заочное решение. Сегодня состоится первое слушание", - сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Катаева.

В итоге суд удовлетворил ходатайство Муниры, и бывшая супруга Резника стала нынешней. Примечательно, что Сергей Жорин, представляющий в суде интересы поэта-песенника, предъявил на заседании доказательства того, что Муниру уведомляли о предстоящем расторжении брака с мужем по адресам и в США, и в России. Но это не помогло.