Шок! Неумелый парикмахер сжег Анастасие Приходько волосы

Популярная певица Анастасия Приходько неудачно сходила в салон красоты. Неумелый парикмахер сжег певице волосы. Об этом рассказала сама певица в своем Twitter. "Я осталась без волос(((( Нет, они-то есть, но я не могу ничего с ними сделать((( Ну почему берут мастера, у которого руки из... Волосы остались, но что получилось... Вот осел...", - пожаловалась певица в микроблоге. Из-за испорченной прически Приходько теперь вынуждена появляться в общественных местах исключительно в косынке."Иду с мужем обедать в ресторан... В КОСЫНКЕ!!!! Это ужоzz. - У меня вся голова в ожогах((( болит "ужоzz". У меня 2 числа съемки, буду в косыночке", - написала Анастасия. Из-за внешнего вида певица даже пропустила свадьбу своего друга, певца Виталия Чирвы. "Сегодня свадьба моего друга, В,Чирвы, а я дома с ожогом головы((( сделала б...дь прическу!" - возмущается певица.