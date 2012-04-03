Потап вышел без штанов на концерте в Москве!

31 марта состоялся сольный концерт Потапа и Насти в столице России.

Более месяца участники дуэта готовились к выступлению в «Arena Moscow Club». Успешный продюсер Потап знает, что удивить московскую публику непросто, поэтому приготовил зрителям огромное количество сюрпризов: акробатические трюки, исполнение песни с кроссовком на голове, запуск огромных воздушных шаров в зал, исцеляющие заклинания и бесчисленное количество искрометных шуток и импровизаций. Например, после зажигательного танца в стиле Майкла Джексона Потап вышел за кулисы, чтобы сменить образ, но вернулся на сцену… без штанов! Как ни в чем не бывало, шоумен вместе с Настей начал петь «Выкрутасы» и штаны надел только к середине трека.

- Я безумно рад московской публике, - рассказывает Потап. – Вообще столицу России удивить очень сложно, но нас невероятно классно встретили! Это наше первое сольное выступление в Москве и я уверен, что мы взяли крутой старт!