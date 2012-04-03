Real O нашли замену беременной солистке

В состав известной украинской группы вошла одна из самых ярких участниц Фабрики звезд 3 Алина Островская.

Елена Виноградова, как и обещала, до последнего не покидала группу и исправно выступала на всех концертах квартета. Но пришло время Лене взять декретный отпуск, и отныне группа Real O – это Яна, Лина, Регина и Алина. "Меня очень тепло принял коллектив, у нас сложились хорошие дружеские отношения.- Комментирует Островская. – Я – человек четкого плана и порядка. Поэтому, надеюсь, что в будущем именно я буду отвечать за организованность в коллективе".

Однако, не смотря на уход из группы, Виноградова останется в компании Talant Group, где ее ждут обязанности хореографа-постановщика всех сценических выступлений группы.