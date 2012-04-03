Американский рэппер Снуп Догг выпустил книгу из папиросных листов с текстами своих песен для рекламы собственного бренда бумаги для самокруток. Об этом сообщает Creativity Online.

Книга карманного размера называется "Слова-самокрутки" (Rolling Words). Внутри она сделана из обычных листов для самокруток, на которые безвредными чернилами нанесены тексты песен. Все листы отделены пунктирной линией и легко отрываются. Обложка сделана из конопли, а корешок выполнен в виде серной полоски, которые обычно наносят на борт спичечных коробков. Проект разработало американское рекламное агентство Pereira O'Dell.

Книга Rolling Words является рекламой бренда бумаги для самокруток Snoop Dogg King Size Slim, также выпускаемого музыкантом. Пока что книга доступна ограниченному числу лиц, однако создатели подумывают о том, чтобы начать продажу продукта в интернете. Образцы бумаги для самокруток, выпускаемой Снуп Доггом, будут также представлены на фестивале Coachella, который пройдет в Калифорнии в апреле. Снуп Догг будет хедлайнером фестиваля.