Анна Семенович решила вернуться к своему бизнесмену

Анна Семенович больше не является ведущей шоу «Брачное агентство Николая Баскова». В эфир еще продолжают выходить отснятые заранее выпуски программы. Однако в новом цикле Анна участия уже не принимает.

Новый возлюбленный Семенович ведет бизнес по всему миру и довольно редко бывает в Москве. Анна решила чаще быть рядом со своим молодым человеком и сопровождать его в поездках, что было практически невозможно из-за плотного съемочного графика.

По слухам, не так давно молодой человек сделал Анне предложение руки и сердца, и пара объявила о помолвке, но лишь близким друзьям и родным. Никакого официального подтверждения информация пока не получила, однако вскоре после этого Семенович как раз и объявила о своем уходе из телевизионного проекта. Свое решение певица прокомментировала так: – Наступает момент, когда некоторые вещи становятся более важными, чем работа, которой ты уделяешь все 24 часа в сутки, – что-то личное, дорогое тебе. И этому личному хочется посвящать больше времени, сохранять и преумножать. Я много раз в своей жизни жертвовала именно ним. Сейчас понимаю, что готова немного поступиться профессиональным.

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