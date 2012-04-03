Отец Жанны Фриске выставил в сеть личные фото

Папа певицы в сети "Одноклассники" выложил семейные фотографии, на которых можно рассмотреть и саму Жанну. Без макияжа, в домашней обстановке она совсем не похожа на сексапильную красавицу с обложек журналов, и тем интереснее смотреть фотки.

Правда, Фриске наверное предупредила родителя, чтобы не показывал лишнего, и в фотоальбоме сплошь довольно невинные снимки. Кстати, судя по фотографиям, свою красоту сестры Жанна и Наталья Фриске позаимствовали у мамы, которая в молодости была настоящей красавицей.