Джессика Альба сделала себе тату

Следуя по пятам за известной актрисой и матерью двоих детей Джессикой Альбой, настойчивые папарацци получили то, что хотели – неожиданный эксклюзив. Фотографам удалось запечатлеть на теле звезды новый рисунок.

Тату появилось на левой руке Джессики и представляет собой три переплетенных розы. Размеры татуировки впечатляют, особенно, если учесть, что в карьере киноактрисы подобное украшение, может сыграть не в пользу его хозяйки - отметили поклонники актрисы. Экслюзивные фотоснимки были сделаны в американском штате Калифорния, во время прогулки Джессики с детьми. Однако, как потом оказалось, новый рисунок на теле Альбы не настоящий. Он был создан мастером американского штата Атланта для съемок актрисы в новом кино, и будет на теле Джессики до завершения съемочного процесса, сообщают западные СМИ. К слову, похвастаться Альба может и настоящими тату - на задней стороне шеи, на запястье правой руки и на пояснице.