У Кати Бужинской дома купальников на 100 тыс. гривен

Певица Катя Бужинская уже более 10 лет вместе со своим отцом Владимиром зарабатывает деньги на пляжных нарядах.

Дома у Кати ассортимент летних костюмов не уступает магазинному - она имеет более 50 купальников на сумму около 100 тысяч гривен.

Бужинская не скрывает, что обожает примерять и выбирать купальники. У нее более полусотни купальников, стоимостью до двух тысяч гривен каждый, и свою коллекцию певица пополняет ежегодно. Блондинка хвастается: все купальники в их семейном бутике - израильского производства. Такие носили Элизабет Тейлор и принцесса Диана. Певица говорит, что имеет лишь состоятельных клиентов, но сколько на них зарабатывает - скрывает. "Чем богаче человек, тем большую скидку он хочет. И я всегда иду навстречу и друзьям делаю хорошие скидки. Это конечно не нефть и не газ, это не наркотики... Не могу сказать, что очень много зарабатываем, немного зарабатываем, на конфеты", - утверждает певица.

Сейчас Бужинская мечтает о настоящем собственном бизнесе без участия отца. Она хочет открыть в Киеве магазин свадебных и вечерних платьев, шить которые будут на Буковине. Украшением бутика должен стать наряд с национальной вышивкой и орнаментом, стоимостью около 20 тысяч долларов.