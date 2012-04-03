Алек Болдуин решил жениться невзирая на разницу в возрасте

56-летний актер Алек Болдуин объявил о помолвке с инструктором по йоге и бывшей танцовщицей Хиллари Томас.

После годовалых отношений, голливудский ловелас решился сделать свое второе в жизни предложение руки и сердца. Красавица Хиллари быстро покорила сердце Болдуина и тот решил, что не стоит откладывать свадьбу, совсем невзирая на 26-летнюю разницу в возрасте. А день рождения актера стал прекрасным поводом, чтобы отметить помолвку. “Неожиданно для себя самого я понял, что готов впустить в свою жизнь что-то настоящее. Это наиболее важные отношения, которые были у меня за долгие годы», - цитирует Болдуина портал lifenews.ru.

Напоминаем, что страстная любовь Алека Болдуина с Ким Бесингер, после 6 лет закончилась неожиданным разводом в 2002 году, после чего актер долгое время не совершал никаких подобных серьезных шагов в своей личной жизни. Сейчас бывшие супруги воспитывают дочь Ирланд.