О том, что актер Джим Керри сделал предложение своей 23-летней подружке Анастасии Виткиной, российской студентке, сообщил журнал Star. Оказывается, Джим предложил руку и сердце Анастасии еще два месяца назад.

"Джим просто без ума от Анастасии, он очень счастлив и хочет, чтобы она поскорее стала его женой, – говорят друзья Джима. – Большое всего Джиму нравится ее чувство юмора. Кроме того, он признался, что именно она излечила его сердце, ведь он не собирался больше женится".

Напомним, что в апреле 2010 года Джим расстался с фотомоделью Playboy Дженни Маккарти, с которой прожил вместе пять лет. Тогда актер открыто заявлял, что больше никогда не влюбится и даже не посмотрит в сторону серьезных отношений. Однако уже осенью того же года он познакомился с юной Настей из России. Девушка настолько покорила сердце Джима, что спустя несколько месяцев он подарил ей кольцо с бриллиантами за $100 тыс.