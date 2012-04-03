Надежда Мейхер готова приступить к работе

Экс-солистка группы ВИА Гра уже через две недели после родов возвращается к работе телеведущей.

После рождения дочки 23 марта прошло всего две недели, а Надя уже готовится к съемке в программе "Невероятная правда о звездах". По ее словам, 22 марта она почувствовала, что начались схватки, после чего ее гражданский муж Михаил Уржумцев сразу же отвез жену в больницу. В 00:10 ребенок появился на свет и по словам родителей, девочка очень похожа на своего отца.

Напомним, что новорожденная девочка, имя которой Надя держит в секрете, - ее второй ребенок. 9-летний сын Игорь, по словам мамы, очень рад появлению младшей сестрички.