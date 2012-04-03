Шепелев и Фриске счастливы вместе

37-летняя певица Жанна Фриске и 29-летний ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев просто светятся от счастья. Они больше не скрывают, что безумно влюблены друг в друга, сообщает ТСН.

До романа со старшей на 8 лет исполнительницей Дмитрию еще никто из представительниц прекрасного пола не мог вскружить голову настолько, чтобы этот "крепкий орешек" признал себя очарованным и плененным. Девушки сами рассказывали в интервью, что прекрасно знают о том, что избранник не имеет серьезных намерений. А вот с Жанной все иначе. В марте ведущий отвез свою любимую в Мексику – уже третий раз за прошлый год. Как оказалось, пара отметила там свою неофициальную годовщину. "Родной! Поздравляю тебя с нашим маленьким праздником! 9 месяцев с того дня, как ты стал моим мужчиной! Уже 9 месяцев я безумно счастливая с тобой, ты – мой", – написала 5 марта певица на своей странице в социальной сети.

Шепелев не замешкался с ответом: "Любимая, я тебя люблю! Ты – моя жизнь! Тебя с нашим праздником! Из меня все. Все самое главнее я уже сказал! Боготворю тебя, малыш!"

После этого Жанна выложила снимок Дмитрия с подписью: "Мое счастье измеряется количеством его улыбок".

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