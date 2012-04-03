Ольга Орлова передвигается на костылях

Ольга Орлова набралась смелости и опубликовала в своем блоге недавнюю фотографию. Как уже писали Папарацци, бывшая солистка "Блестящих" еще в феврале упала на собственной кухне и получила сложный перелом ноги.

"Раз у меня больше нет фотографий на стене , придется добавить новые ... Но они только такие..." - грустно написала Орлова.

Первые недели после травмы Ольге приходилось даже передвигаться на инвалидной коляске, чтобы еще больше не травмировать ногу. Теперь девушка понемногу восстанавливается и уже выходит на прогулки. Правда, ходить она пока может тоьлко при помощи костылей, но, судя по лучезарной улыбке, Орлова не унывает и надеется поскорее поправиться.