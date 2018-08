Red Hot Chili Peppers выпустили бесплатный мини-альбом

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила бесплатный концертный мини-альбом. Новый релиз приурочен к возобновлению мирового гастрольного тура коллектива в поддержку диска "I'm With You".

Миньон "2011 Live EP" содержит выдержки из европейского турне Red Hot Chili Peppers конца 2011 года. В частности, на диск попали свежие композиции "Look Around" и "Monarchy Of Roses", а также старые хиты "Dani California", "If You Have To Ask" и "Give It Away", записанные на концертах в Великобритании и Италии. Треки были отобраны барабанщиком группы Чэдом Смитом. Альбом "2011 Live EP" можно скачать в формате mp3 здесь.

Продолжающееся гастрольное турне Red Hot Chili Peppers затронет Северную Америку и Европу. Каждое шоу коллектива будет записано и смикшировано, после чего аудиоверсию концерта можно будет приобрести на сайте Red Hot Chili Peppers в форматах mp3, FLAC и Apple Lossless.

Десятый студийный альбом Red Hot Chili Peppers "I'm With You" вышел в августе 2011 года, заняв второе место в хит-параде США и первую строчку в чартах Великобритании и России