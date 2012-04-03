Виктории Дайнеко пытается спасти свои отношения с Воробьевым

Отношения Виктории Дайнеко и Алексея Воробьева оказались под угрозой. Виной тому строгий, практически отеческий нрав продюсера. Игорю Матвиенко не по душе отношения своей подопечной и ветреного актера. И хотя роман Вики и Леши давно перерос в нечто серьезное, команда продюсера делает все, чтобы между возлюбленными пробежала черная кошка. - Я нашла свою любовь, я любима и всем того желаю, - поедлилась с Life Showbiz Виктория. - А мои продюссеры не должны лезть в мою личную жизнь! Только в творчество. Даже мои папа с мамой дают мне свободу и уважают мой выбор.

Дайнеко первые два месяца тщательно скрывала встречи с новым бойфрендом. Но сейчас, когда чувства только окрепли и скрывать их уже нет смысла, создатели певицы готовы пойти на все, чтобы ее сердце было свободно, ну или, на худой конец, занято кем-то другим.