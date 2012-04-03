Мел Гибсон провел выходные с русской дочерью

После разрыва отношений с русской певицей Оксаной Григорьевой Гибсон отвоевал право видеться с их общим ребенком и поспешил этим воспользоваться.

Отец восьми детей отвел младшую дочь в парк аттракционов в Санта-Монике в Калифорнии. Решением суда Гибсон имеет право регулярно видеться с Люсией, которая проживает вместе со своей матерью в доме Гибсона в городе Шерман Оукс. По достижении дочерью актера 18-летнего возраста собственность Гибсона выставят на продажу: вырученные деньги получит Люсия.

Кроме того, Гибсон пообещал младшей дочери такую же долю наследства, какую получит каждый из остальных его детей. Решением суда Лос-Анджелеса у Оксаны Григорьевой 80% опеки на ребенком, у Гибсона - лишь 20%. Напомним, россиянка неоднократно обвиняла актера в многочисленных нанесении телесных повреждений (в частности, Григорьева судилась за то, что Гибсон, как она утверждала, выбил ей зубы) и неспособности контролировать вспышки ярости.