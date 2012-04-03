Джессика Симпсон намерена потратить на роды $2 млн.

Американская поп-звезда Джессика Симпсон, которая готовится впервые стать матерью, потратит рекордных 2 миллиона долларов на свои предстоящие роды. 31-летняя знаменитость уже выбрала место, где появится на свет ее долгожданная дочка: Симпсон забронировала целый этаж в элитной клинике в Лос-Анджелесе.

Безопасность будущей мамы и девочки будут обеспечивать 30 вооруженных охранников. По словам близких, Джессика панически боится, что ее малышку могут похитить. Несмотря на то что точный день родов еще не известен, исполнительница наняла своего двойника: в самый ответственный момент девушка, в точности похожая на Симпсон, будет отвлекать многочисленных папарацци, которые будут дежурить у больницы.

Не поскупилась белокурая красавица и на подарки своей крошке: дома наследницу ожидает кроватка за 14 500 тысяч долларов. Певица может не беспокоиться о предстоящих тратах: она собирается продать снимки своей новорожденной дочери одному из известных журналов за 4 миллиона долларов.